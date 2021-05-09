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Стал известен состав сборной России на Чешские игры

Федерация хоккея России объявила состав, который готовится к матчам Чешских игр — четвёртого этапа Евротура.



Расширенный состав сборной России на Чешские хоккейные игры – 2021:



Вратари: Иван Бочаров, Александр Самонов, Иван Федотов;



Защитники: Григорий Дронов, Кирилл Кирсанов, Алексей Марченко, Михаил Науменков, Игорь Ожиганов, Даниил Пыленков, Рушан Рафиков, Динар Хафизуллин, Дмитрий Юдин, Егор Яковлев;



Нападающие: Антон Бурдасов, Дмитрий Воронков, Эмиль Галимов, Денис Зернов, Владислав Каменев, Павел Карнаухов, Павел Красковский, Андрей Кузьменко, Кирилл Марченко, Иван Морозов, Константин Окулов, Василий Подколзин, Илья Сафонов, Антон Слепышев, Евгений Тимкин, Сергей Толчинский, Максим Шалунов, Артём Швец-Роговой.

Чешские игры стартуют 13 мая. В первом матче турнира сборная России сыграет с командой Швеции.