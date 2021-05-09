Брюквин покинул «Динамо» и продолжит карьеру в «Авангарде»

Нападающий московского «Динамо» Владимир Брюквин покинул московский клуб, сообщает официальный сайт команды.



За основную команду бело-голубых в чемпионате КХЛ Владимир дебютировал в 2014 году, также продолжая выступать за команды ВХЛ и МХЛ. В 2014 году вместе с молодёжной сборной России стал победителем Subway Super Series, а в 2015 году стал серебряным призером молодёжного чемпионата мира. Следующий год стал для нападающего первым полноценным сезоном в КХЛ. В 2017 году Брюквин в составе фарм-клуба московского «Динамо» стал обладателем Братины.



2 мая Владимир Брюквин принял квалификационное предложение омского «Авангарда». По регламенту Континентальной хоккейной лиги бело-голубые в течение недели имели право повторить предложение и сохранить игрока в своем составе. Руководство Клуба совместно с главным тренером приняли решение не повторять предложение. С 9 мая Владимир Брюквин становится игроком омского «Авангарда».