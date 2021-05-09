Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Куинн: матч с «Вашингтоном» многое сказал о наших игроках

Куинн: матч с «Вашингтоном» многое сказал о наших игроках
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн подвёл итоги последней недели команды в регулярном чемпионате НХЛ.

«Мы хотели завершить чемпионат на победной ноте. Мы понимали, что все произошедшее сегодня отправится с нами в лето. И ребята сегодня отлично поработали. Мы показали множество черт характера, которые пригодятся нам в дальнейшем.

Очевидно, что последний матч против «Кэпиталз» (2:4) многое рассказал о наших игроках. О том, как они хотят играть друг за друга, и о том, какой шаг вперед мы сделали как команда.

На мой взгляд, сегодня мы выглядели очень хорошо и играли как единый коллектив. Именно это мы можем сохранить на лето и на следующую осень. Я всегда знал, что у парней есть все необходимое для побед, и сегодня у нас была возможность показать это, что мы в итоге и сделали. Поскольку мы продолжаем расти как команда, то все показанные нами в течение недели черты характера будут служить хорошим предзнаменованием для движения вперёд», — приводит слова Куинна официальный сайт НХЛ.

«Это позор». В Америке кипят страсти после массовой драки за Панарина в НХЛ
СМИ обвиняют лигу в крупной потасовке в «Мэдисон Сквер Гарден».
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021