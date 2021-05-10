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«Калгари» разгромил «Оттаву», у Нестерова «+1»

«Калгари» разгромил «Оттаву», у Нестерова «+1»
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Калгари Флэймз» дома разгромил «Оттаву Сенаторз» со счётом 6:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джонни Годро, Микаэль Баклунд, Мэттью Ткачук, Майкл Стоун, Диллон Дюбе и Марк Джордано. Российский защитник Никита Нестеров за 19.37 на площадке заработал показатель полезности «+1».

За «Оттаву» единственный гол забил Джош Норрис. Форвард Евгений Дадонов за 14.01 на льду заработал показатель полезности «-1». У защитников Артёма Зуба (22.22) и Никиты Зайцева (19.51) показатели полезности составили «-3» и «-2» соответственно.

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«Флэймз» одержали пятую победу в последних 10 играх, у «Сенаторз» это третье поражение в последних 10 встречах. Следующий матч 14 мая «Калгари» проведёт дома с «Ванкувер Кэнакс», а «Оттава» 13 мая примет «Торонто Мэйпл Лифс».

НХЛ - регулярный чемпионат
10 мая 2021, понедельник. 03:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
6 : 1
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Годро (Джордано, Ткачук) – 10:39' (5x5)   2:0 Баклунд (Манджапане, Нордстрём) – 20:17' (5x5)   3:0 Ткачук (Годро, Андерссон) – 24:38' (5x5)   4:0 Стоун (Годин, Лучич) – 30:05' (5x5)   4:1 Норрис (Батерсон) – 31:06' (5x5)   5:1 Дюбе (Райан) – 46:45' (5x5)   6:1 Джордано (Ткачук, Годро) – 53:53' (5x5)
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