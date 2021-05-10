«Калгари» разгромил «Оттаву», у Нестерова «+1»

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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Калгари Флэймз» дома разгромил «Оттаву Сенаторз» со счётом 6:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джонни Годро, Микаэль Баклунд, Мэттью Ткачук, Майкл Стоун, Диллон Дюбе и Марк Джордано. Российский защитник Никита Нестеров за 19.37 на площадке заработал показатель полезности «+1».

За «Оттаву» единственный гол забил Джош Норрис. Форвард Евгений Дадонов за 14.01 на льду заработал показатель полезности «-1». У защитников Артёма Зуба (22.22) и Никиты Зайцева (19.51) показатели полезности составили «-3» и «-2» соответственно.

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«Флэймз» одержали пятую победу в последних 10 играх, у «Сенаторз» это третье поражение в последних 10 встречах. Следующий матч 14 мая «Калгари» проведёт дома с «Ванкувер Кэнакс», а «Оттава» 13 мая примет «Торонто Мэйпл Лифс».