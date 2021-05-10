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Нападающий «Чикаго» Энтвистл посвятил первую шайбу в НХЛ маме

Нападающий «Чикаго» Энтвистл посвятил первую шайбу в НХЛ маме
Хоккей / НХЛ 0
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Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Маккензи Энтвистл посвятил первую шайбу в НХЛ маме.

«Я проснулся утром и позвонил маме на День матери. Единственное, что она сказала: «Постарайся забить для меня гол». Мама, если ты смотришь, у меня уже есть один», — цитирует Энтвистла пресс-служба «Чикаго».

В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал на своём льду «Даллас Старз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2. В составе «Чикаго» дублем отметился Алекс Дебринкэт, ещё по голу на счету Маккензи Энтвистла и Брэндона Хагеля. За «Даллас» забрасывали Денис Гурьянов и Марк Писик.

«Даллас Старз», набрав 58 очков в 55 встречах, занимает пятое место в турнирной таблице Центрального дивизиона НХЛ. «Чикаго Блэкхоукс» (54) – шестое.

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