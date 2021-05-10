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Гол Гурьянова не спас «Даллас» от поражения «Чикаго». У Худобина 4 пропущенные шайбы

Гол Гурьянова не спас «Даллас» от поражения «Чикаго». У Худобина 4 пропущенные шайбы
Хоккей / НХЛ 0
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В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал на своём льду «Даллас Старз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

В составе «Чикаго» дублем отметился Алекс Дебринкэт, ещё по голу на счету Маккензи Энтвистла и Брэндона Хагеля. За «Даллас» забрасывали Денис Гурьянов и Марк Писик.

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23-летний российский нападающий «Далласа» Гурьянов провёл на льду 16 минут 37 секунд и, отметившись голом, записал на свой счёт 29-е (12+17) очко в сезоне, заработав показатель полезности «+1».

Вратарь «Далласа» Антон Худобин пропустил 4 шайбы после 25 бросков.

«Даллас Старз», набрав 58 очков в 55 встречах, занимает 5-е место в турнирной таблице Центрального дивизиона НХЛ. «Чикаго Блэкхоукс» (54) – 6-е.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 мая 2021, понедельник. 02:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
4 : 2
Даллас Старз
Даллас
1:0 Энтвистл (Хардман, Кейн) – 06:23' (5x5)   1:1 Гурьянов (Бенн) – 09:40' (6x5)   2:1 Хагель (Кубалик, Курашев) – 10:31' (5x5)   3:1 Дебринкэт (Кейн, Хагель) – 18:24' (5x4)   3:2 Писик (Факса) – 42:16' (5x5)   4:2 Дебринкэт (Зутер, Мёрфи) – 56:48' (5x5)
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