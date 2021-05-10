Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Гол Гурьянова не спас «Даллас» от поражения «Чикаго». У Худобина 4 пропущенные шайбы

В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал на своём льду «Даллас Старз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

В составе «Чикаго» дублем отметился Алекс Дебринкэт, ещё по голу на счету Маккензи Энтвистла и Брэндона Хагеля. За «Даллас» забрасывали Денис Гурьянов и Марк Писик.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».



23-летний российский нападающий «Далласа» Гурьянов провёл на льду 16 минут 37 секунд и, отметившись голом, записал на свой счёт 29-е (12+17) очко в сезоне, заработав показатель полезности «+1».

Вратарь «Далласа» Антон Худобин пропустил 4 шайбы после 25 бросков.

«Даллас Старз», набрав 58 очков в 55 встречах, занимает 5-е место в турнирной таблице Центрального дивизиона НХЛ. «Чикаго Блэкхоукс» (54) – 6-е.