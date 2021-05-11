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Шарипзянов: в этом году на чемпионат мира уже точно не поеду

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Шарипзянов: в этом году на чемпионат мира уже точно не поеду
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0
Аудио-версия:

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов рассказал о причинах, по которым он не сможет помочь сборной России на чемпионате мира в Риге.

«Пальцы сломанные — это самая ерунда из всего, что там есть. Вот скоро поеду в Германию обследоваться, а там уже посмотрим: что скажут, то и будем делать.

Из сборной запрашивали полное обследование, мы отправили им все снимки: они тоже посмотрели все и согласились с нашими врачами. Что лучше вылечиться сначала, чем таким побитым ехать на чемпионат мира.

В этом году на чемпионат мира уже точно не поеду. Мне нужно лечиться и быть готовым на сто процентов к следующему сезону. Сам-то я, конечно, хотел бы сыграть — такой шанс был. И у меня хороший сезон выдался, особенно плей-офф очень мощный. Поехать, естественно, хотел бы, несмотря на то, что, если бы поехал, пропустил бы рождение своего первого ребенка. Мы с женой разговаривали — она тоже говорит: «Если сможешь поехать, то езжай», — приводит слова Шарипзянова «Реальное время».

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