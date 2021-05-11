В НХЛ стали известны все участники Кубка Стэнли сезона-2020/2021. Так, в Центральном дивизионе участниками плей-офф НХЛ стали «Каролина Харрикейнз», «Флорида Пантерз», «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нэшвилл Предаторз». В плей-офф сенсационно не попал «Даллас Старз», который в прошлом году добрался до финала Кубка Стэнли.



В Восточном дивизионе в плей-офф вышли «Питтсбург Пингвинз», «Вашингтон Кэпиталз», «Бостон Брюинз» и «Нью-Йорк Айлендерс».



В Северном это «Торонто Мэйпл Лифс», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Монреаль Канадиенс».



В Западном – «Вегас Голден Найтс», «Колорадо Эвеланш», «Миннесота Уайлд» и «Сент-Луис Блюз».



Также определились и первые пары: «Питтсбург Пингвинз» сыграет с « Нью-Йорк Айлендерс», «Бостон Брюинз» встретится с «Вашингтон Кэпиталз», «Каролина Харрикейнз» — с «Нэшвилл Предаторз», а «Флорида Пантерз» — с «Тампа-Бэй Лайтнинг».



«Чемпионат» приглашает принять участие в опросе «Кто фаворит в борьбе за Кубок Стэнли?»

Пройти опрос можно на Quiz.