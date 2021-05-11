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Ринне — о втором шат-ауте в сезоне: умопомрачительно, пожалуй, правильное слово

Ринне — о втором шат-ауте в сезоне: умопомрачительно, пожалуй, правильное слово
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне прокомментировал второй шат-аут в сезоне. Ринне отразил все 30 бросков в створ ворот «Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Карлоиной Харрикейнз».

«Умопомрачительно, пожалуй, правильное слово. Это было незабываемо. Не уверен, что могу правильно подобрать слова для описания наших болельщиков. Для меня невероятно важны отношения с городом и фанатами. Мне никогда не хотелось быть в центре внимания. Эта команда идет в плей-офф, нас ждут большие дела, но я очень и очень ценю то, что произошло сегодня. Это займет очень высокое место в рейтинге событий моей жизни и хоккейной карьеры», — приводит слова Пекки Ринне официальный сайт НХЛ.

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