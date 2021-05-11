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Мамин не сыграет за сборную России из-за травмы

Мамин не сыграет за сборную России из-за травмы
Хоккей / Евротур 0

Нападающий сборной России Максим Мамин не поможет национальной команде из-за травмы, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу Федерации хоккея России. Из-за повреждения хоккеист не прибыл в расположение сборной России.

Сборная России с 12 по 15 мая примет участие в чешском этапе Евротура. Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.

Мамин был вызван в сборную России вместе с еще четырьмя форвардами ЦСКА Константином Окуловым, Максимом Шалуновым, Антоном Слепышевым и Павлом Карнауховым.

Ранее стало известно, что голкиперы «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев и Игорь Шестёркин не примут участие в турнире. Кроме того, на чемпионате мира команде не помогут игроки «Далласа» голкипер Антон Худобин и нападающий Денис Гурьянов.

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