Мамин не сыграет за сборную России из-за травмы
Нападающий сборной России Максим Мамин не поможет национальной команде из-за травмы, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу Федерации хоккея России. Из-за повреждения хоккеист не прибыл в расположение сборной России.
Сборная России с 12 по 15 мая примет участие в чешском этапе Евротура. Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.
Мамин был вызван в сборную России вместе с еще четырьмя форвардами ЦСКА Константином Окуловым, Максимом Шалуновым, Антоном Слепышевым и Павлом Карнауховым.
Ранее стало известно, что голкиперы «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев и Игорь Шестёркин не примут участие в турнире. Кроме того, на чемпионате мира команде не помогут игроки «Далласа» голкипер Антон Худобин и нападающий Денис Гурьянов.
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