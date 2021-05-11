Давыдов: руководство «Динамо» даёт Кудашову карт-бланш и все возможности для творчества

Трёхкратный олимпийский чемпион, бывший защитник «Динамо» Виталий Давыдов прокомментировал трансферы бело-голубых в межсезонье.
«Новички? Педан – неплохой, по-спортивному злой защитник, в Казани он был на виду. В «Ак Барсе» мне нравился и Галиев – остренький нападающий, со своим лицом. Возможности Фёдорова и Петунина нам в «Динамо» уже известны, они способны увеличить конкуренцию во втором-третьих звеньях. Посмотрим, как новички себя проявят.
Не удалось сохранить связку Шипачёв – Кагарлицкий? Насколько слышал, здесь решающим стало мнение нового наставника «Динамо» Алексея Кудашова. Надо отдать должное руководству клуба, оно даёт Кудашову карт-бланш и все возможности для творчества. Но тем выше будет тренерская ответственность.
Сегодня в КХЛ очень мало снайперов такого уровня, как Кагарлицкий, да и связка Шипачев – Кагарлицкий даже без Яшкина, на мой взгляд, была бы очень опасной. Мне казалось, что новый тренер будет настроен более гибко и во имя интересов клуба пересмотрит какие-то личные моменты. Видимо, этого не произошло, что меня огорчило. С другой стороны, повторюсь, это говорит о полном доверии Кудашову.
Похож ли Галиев на Кагарлицкого? Да, оба игровики, но сомневаюсь, что потерю Кагарлицкого Галиев полностью компенсирует. В любом случае перекомплектация любого звена требует времени – и это всегда риск», – цитирует Давыдова Russia-hockey.
- 11 мая 2021
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