Овечкин может сыграть с «Бостоном» 12 мая
Капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может принять участие в ближайшем матче команды с «Бостоном». Форвард пропустил семь предыдущих матчей из восьми, причём в игре, где принял участие, провёл на льду только одну смену.
«Для игрока, пропустившего некоторое время, важна практика. Для игрока, который много играет с шайбой и часто бросает, важно повторение действий. Но, как я уже говорил, этого нельзя делать, если игрок не готов на 100 процентов. Вот в такой ситуации мы сейчас находимся.
Сегодня мы оценим его состояние после того, как он уйдёт со льда. Но мы также не будем удерживать игрока, готового на 100 процентов», – цитирует главного тренера «Вашингтона» Питера Лавиолетта официальный сайт НХЛ на русском языке.
Травма испортит сезон Овечкину? Он снова не смог закончить матч, сыграв всего 39 секунд
Кажется, возвращение Ови на лёд было преждевременным.
Рекомендуем вам
- 11 мая 2021
-
21:08
-
20:59
-
20:44
-
20:26
-
20:14
-
19:54
-
19:47
-
19:41
-
19:33
-
19:11
-
19:05
-
18:49
-
18:41
-
18:36
-
18:16
-
18:08
-
17:54
-
17:45
-
17:35
-
16:54
-
16:30
-
16:25
-
15:57
-
15:44
-
15:35
-
14:28
-
14:26
-
13:39
-
13:32
-
12:55
-
12:35
-
12:24
-
11:46
-
11:42
-
11:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам