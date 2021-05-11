Овечкин может сыграть с «Бостоном» 12 мая

Капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может принять участие в ближайшем матче команды с «Бостоном». Форвард пропустил семь предыдущих матчей из восьми, причём в игре, где принял участие, провёл на льду только одну смену.

«Для игрока, пропустившего некоторое время, важна практика. Для игрока, который много играет с шайбой и часто бросает, важно повторение действий. Но, как я уже говорил, этого нельзя делать, если игрок не готов на 100 процентов. Вот в такой ситуации мы сейчас находимся.

Сегодня мы оценим его состояние после того, как он уйдёт со льда. Но мы также не будем удерживать игрока, готового на 100 процентов», – цитирует главного тренера «Вашингтона» Питера Лавиолетта официальный сайт НХЛ на русском языке.