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Линдберг: деньги способствуют желанию играть в России, но мне понравился хоккей в КХЛ

Линдберг: деньги способствуют желанию играть в России, но мне понравился хоккей в КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий московского «Динамо» Оскар Линдберг объяснил решение продлить контракт с российским клубом, отказав родному «Шеллефтео» в возвращении в Швецию.

«Хотелось остаться в «Динамо», ведь мне понравилось играть в этом клубе. Скорее всего, следующий год уже будет нормальным, и моя семья сможет переехать, и мы будем жить вместе. Мне понравился хоккей в КХЛ, поэтому размышлять было не о чем. Когда я вернусь домой? Будущее покажет. Может ли это произойти через год? Посмотрим.

Понятно, что в России платят больше. И это ещё один фактор, способствующий желанию играть в России, но я не скажу, что всё исключительно ради денег. Как я уже сказал, мне понравился хоккей. На мой взгляд, у них вторая лига в мире. Мне нравится быть там и соревноваться на высшем уровне», – цитирует Линдберга HockeyNews.se.

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