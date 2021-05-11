Брэндон Хагель сыграет за сборную Канады на ЧМ-2021

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Брэндон Хагель сыграет за сборную Канады на чемпионате мира-2021, который состоится в Латвии в городе Рига с 21 мая по 6 июня, сообщает Картер Баум.

«Брэндон Хагель сказал, что он также направляется на чемпионат мира играть за сборную Канады», – написал Баум в «твиттере».

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги форвард провёл 52 матча за «Чикаго» и набрал 24 очка: забросил девять шайб и отдал 15 результативных передач. Также хоккеист выступал в швейцарском чемпионате за «Тургау», где сыграл 14 матчей регулярки и набрал 15 очков (8+7).

В текущем сезоне НХЛ «Чикаго» в 56 матчах набрал 55 очков, занял шестое место в таблице Центрального дивизиона и не вышел в плей-офф.