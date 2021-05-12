«Вашингтон» на последних секундах вырвал победу в матче с «Бостоном», Овечкин – без очков

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

За «Вашингтон» забивали Карл Хагелин и Михаэль Раффль, который забил на последних секундах матча. Российский защитник Дмитрий Орлов очков в этой встрече не набрал. Форвард Александр Овечкин также не отметился результативными действиями… За «Бостон» отличился Кёртис Лазар.

Овечкин пропустил семь предыдущих матчей из восьми, причём в игре, где принял участие, провёл на льду только одну смену.

Отметим, «Вашингтон» и «Бостон» сыграют между собой в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли 2021 года. Первая игра состоится в ночь с 15 на 16 мая мск. Начало встречи — в 2:15 мск.