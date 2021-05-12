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Овечкин прокомментировал свою игру с «Бостоном»

Овечкин прокомментировал свою игру с «Бостоном»
Хоккей / НХЛ 0

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал свою игру в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (2:1).

«Чувствую себя прекрасно. Тренеры и весь персонал отлично поработали. Это была битва против моей травмы. Сейчас я на 100 процентов готов, я не чувствую боль. Чувствую себя комфортно, это самое главное. В это время года нужно быть умным и думать о будущем, а не только о регулярном чемпионате», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

Россиянин набрал 42 (24+18) очка в 45 матчах и впервые за 16 лет своей карьеры в НХЛ не смог забросить 30 шайб за сезон, это личный антирекорд Овечкина. Из-за травмы он пропустил семь из девяти последних игр.

По итогам регулярного чемпионата «Вашингтон» набрал 77 очков в 56 матчах и занял второе место в таблице Восточного дивизиона. В первом раунде Кубка Стэнли подопечные Питера Лавиолетта встретятся с «Бостоном».

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