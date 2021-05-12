Плей-офф в Северном дивизионе НХЛ стартует 19 мая

Плей-офф в Северном дивизионе Национальной хоккейной лиги стартует 19 мая, сообщает спортивный журналист Пьер Лебрюн в своём «твиттере». По информации источника, в этот день начнётся хотя бы одна из запланированных серий.



Напомним, в Северном дивизионе Национальной хоккейной лиги уже определились пары плей-офф. В первом раунде Кубка Стэнли — 2021 встретятся «Торонто Мэйпл Лифс» и «Монреаль Канадиенс», а также «Виннипег Джетс» и «Эдмонтон Ойлерз». За «Торонто» выступает российский форвард Илья Михеев, а в составе «Монреаля» играет защитник Александр Романов.



Ранее определились ещё четыре пары первого раунда Кубка Стэнли: «Каролина» — «Нэшвилл», «Вашингтон» — «Бостон», «Флорида» — «Тампа-Бэй» и «Питтсбург» — «Нью-Йорк Айлендерс».

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