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Сборная России переиграла Швецию в первом матче Чешских игр

Сборная России переиграла Швецию в первом матче Чешских игр
Хоккей / Евротур 0

Сборная России переиграла национальную команду Швеции в первом матче Чешских игр со счётом 6:4.

Счёт на девятой минуте открыл нападающий сборной Швеции Оскар Линдберг, подправивший шайбу в ворота Александра Самонова. На 14-й минуте равновесие восстановил защитник Игорь Ожиганов. На 22-й минуте форвард Антон Бурдасов вывел сборную России вперёд. Преимущество укрепил нападающий Эмиль Галимов, забросивший шайбу в большинстве на 23-й минуте. Затем форвард шведов Йеспер Фрёден сократил отставание в счёте, он отличился на 32-й минуте. На 38-й минуте в большинстве Бурдасов оформил дубль, а на 47-й минуте нападающий Владислав Каменев довёл дело до разгрома. Но Швеция не собиралась опускать руки. На 48-й минуте отличится нападающий Филип Холландер, а на 49-й отставание сократил до минимума защитник Йонатан Пудас. Окончательный счёт на 60-й минуте установил Каменев.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Ролик можно посмотреть в «твиттере» ФХР.

Турнир стартовал сегодня и продлится до 15 мая. Чешские игры рассматриваются как заключительный этап подготовки к чемпионату мира по хоккею, который начнётся в Латвии 21 мая.

Еврохоккейтур. Хоккейные игры Carlson
12 мая 2021, среда. 17:00 МСК
Швеция
Окончен
4 : 6
Россия
1:0 Линдберг (Линдхольм, Лёв) – 08:11' (5x5)   1:1 Ожиганов (Швец-Роговой, Каменев) – 13:54' (4x4)   1:2 Бурдасов – 21:29' (5x5)   1:3 Галимов (Окулов, Слепышев) – 22:57' (5x4)   2:3 Фрёден (Берггрен, Лёв) – 31:31' (5x5)   2:4 Бурдасов (Ожиганов, Подколзин) – 37:15' (5x4)   2:5 Каменев – 46:25' (5x5)   3:5 Холландер (Расмуссен, Кемпе) – 47:29' (5x5)   4:5 Пудас (Пилут, Фриберг) – 48:01' (5x5)   4:6 Каменев – 59:41' (en)
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