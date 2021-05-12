Сборная России переиграла Швецию в первом матче Чешских игр

Сборная России переиграла национальную команду Швеции в первом матче Чешских игр со счётом 6:4.



Счёт на девятой минуте открыл нападающий сборной Швеции Оскар Линдберг, подправивший шайбу в ворота Александра Самонова. На 14-й минуте равновесие восстановил защитник Игорь Ожиганов. На 22-й минуте форвард Антон Бурдасов вывел сборную России вперёд. Преимущество укрепил нападающий Эмиль Галимов, забросивший шайбу в большинстве на 23-й минуте. Затем форвард шведов Йеспер Фрёден сократил отставание в счёте, он отличился на 32-й минуте. На 38-й минуте в большинстве Бурдасов оформил дубль, а на 47-й минуте нападающий Владислав Каменев довёл дело до разгрома. Но Швеция не собиралась опускать руки. На 48-й минуте отличится нападающий Филип Холландер, а на 49-й отставание сократил до минимума защитник Йонатан Пудас. Окончательный счёт на 60-й минуте установил Каменев.

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Турнир стартовал сегодня и продлится до 15 мая. Чешские игры рассматриваются как заключительный этап подготовки к чемпионату мира по хоккею, который начнётся в Латвии 21 мая.