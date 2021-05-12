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Швеция — Россия — 4:6 — видео, голы, обзор матча, Евротур-2020/2021, Чешские игры

Швеция — Россия – 4:6
Павел Панышев
В сборной России беда с вратарями? Самонов едва не подарил шведам победу
Команда Валерия Брагина одержала десятую победу подряд на Евротуре, но вопросы по игре в преддверии ЧМ по-прежнему остаются.
Хоккей / Евротур 0

В Праге стартовал заключительный этап Евротура — Чешские игры. Сборная России, прилетевшая в столицу Чехии накануне, начинала турнир с национальной командой Швеции. Коллектив Валерия Брагина вышел на финальный этап подготовки к чемпионату мира. Теперь в сборной ожидают прибытия игроков из НХЛ, которым предстоит совершить длительный перелёт через океан. Состав на первенство планеты в Риге постепенно начинает приобретать финальный вид.

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Больше всего вопросов вызывает вратарская линия, но и в обороне перед чемпионатом мира нужно срочно прибавлять.

Кого мы увидим в Латвии? Почти наверняка там окажутся Григоренко, Проворов, Задоров, Гавриков, Кныжов, Барабанов, Зуб. А вот Худобина, Гурьянова, Радулова, Панарина, Бучневича, Шестёркина, Георгиева ждать не стоит. Пока же нашей команде предстояло провести три заключительных матча в рамках подготовки к ответственному турниру.

После двух поражений в матче Еврочелленджа со Швейцарией хотелось, чтобы сборная России реабилитировалась и наконец-то начала показывать тот хоккей, которого от неё ждут болельщики (пусть Евротур уже досрочно и выигран). Строго в обороне, агрессивно в атаке. Чётко, прагматично, без нервотрёпки. Суперзвёздным составом наша команда похвастать не может, поэтому важны слаженные коллективные действия.

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Полный список по всем командам. В сборную России почти никто не приедет.

Состав россиян на игру выглядел следующим образом:

Самонов (Бочаров)
Яковлев — Хафизуллин, Слепышев — Шалунов — Окулов
Дронов — Ожиганов, Подколзин — Красковский — Бурдасов
Рафиков — Марченко, Сафонов — Зернов — Галимов
Науменков, Швец-Роговой — Каменев — Тимкин, Воронков.

Рейдеборн сыграет в воротах сборной Швеции в матче Евротура с командой России

В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами. Сперва после наброса от синей линии Линдберг с пятака подправил шайбу в ворота Самонова. Гол, как говорят в таких случаях, по хоккейному учебнику. В ассистенты к центральному нападающему московского «Динамо» записали Линдхольма и Лёва. Вскоре две минуты схлопотал Красковский, а Пудас мощнейшим щелчком проверил на плотность перекладину российских ворот.

Затем чешская бригада арбитров ПешинаШиндель поочерёдно отправила в бокс для штрафников Хафизуллина и Расмуссена. И это сыграло в пользу сборной России! Номинальные гости выиграли вбрасывание в чужой зоне, после чего Швец-Роговой сделал передачу к воротам, где Ожиганов прошёл защитника и с неудобной руки отправил шайбу под щитками Рейдеборна. Получилось эффектно, но, что самое главное, эффективно.

Еврохоккейтур. Хоккейные игры Carlson
12 мая 2021, среда. 17:00 МСК
Швеция
Окончен
4 : 6
Россия
1:0 Линдберг (Линдхольм, Лёв) – 08:11' (5x5)   1:1 Ожиганов (Швец-Роговой, Каменев) – 13:54' (4x4)   1:2 Бурдасов – 21:29' (5x5)   1:3 Галимов (Окулов, Слепышев) – 22:57' (5x4)   2:3 Фрёден (Берггрен, Лёв) – 31:31' (5x5)   2:4 Бурдасов (Ожиганов, Подколзин) – 37:15' (5x4)   2:5 Каменев – 46:25' (5x5)   3:5 Холландер (Расмуссен, Кемпе) – 47:29' (5x5)   4:5 Пудас (Пилут, Фриберг) – 48:01' (5x5)   4:6 Каменев – 59:41' (en)

Второй отрезок встречи начался для сборной России просто отлично. Нильс Лундквист грубо ошибся на своей синей линии, в результате чего Бурдасов выскочил один на один с Рейдеборном и хлёстким броском поразил цель.

Россияне продолжили давить, заставили соперника удалиться и забили в третий раз. Бурдасов из-за ворот сделал передачу в центр зоны, откуда Галимов бросил в ближний угол, поймав Рейдеборна на противоходе. Против скандинавов сыграл и тот факт, что один из их игроков выронил клюшку.

Однако малейшая расслабленность стоила россиянам пропущенной шайбы. Прошла диагональная передача на синюю линию, Берггрен шайбу подхватил, докатил до ворот и сделал передачу на дальнюю штангу — а уже Фрёден без проблем завершил атаку.

У наших активничал Воронков, не стеснявшийся идти в жёсткую игру даже при сломанной челюсти и вставленной туда титановой пластине. В итоге сборной России помогло очередное большинство. Бурдасова вывели на бросок в касание из правого круга вбрасывания — шайба залетела в дальний угол ворот. Таким образом, Антон оформил дубль перед самым перерывом. 4:2 в пользу команды Брагина — при таком счёте хоккеисты отправились отдыхать.

В третьем периоде наша команда старалась играть аккуратно, но периодически ошибки случались. Так, Ожиганов неудачно обработал шайбу в большинстве, Андреас Вингерли убежал на рандеву с Самоновым, но не смог его переиграть. Ответ последовал молниеносно! Каменев мастерски ушёл от Селльгрена и Линдберга, убрал шайбу на неудобную руку и классно бросил в дальнюю девятку!

Но шведы не сдавались. Филип Холландер в третий раз огорчил Самонова, а почти сразу Пудас кистевым броском застал врасплох Самонова. 5:2 в нашу пользу превратились в 5:4. Это, конечно, не могло радовать и даже настораживало.

Шведы заменили голкипера на шестого полевого хоккеиста, но в результате пропустили в пустые ворота от оформившего дубль Каменева. 6:4 — россияне одержали десятую победу подряд в рамках Евротура, но вратарская линия команды Валерия Брагина пока выглядит слабовато. Вопросы по игре к сборной России по-прежнему остаются.

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