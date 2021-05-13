Стал известен состав сборной США на ЧМ-2021

Сборная США в «Твиттере» объявила состав на предстоящий чемпионат мира — 2021, который пройдёт в Латвии в городе Рига с 21 мая по 6 июня.



В список вошли 26 хоккеистов.



Вратари: Джейк Эттингер («Даллас»), Кэл Петерсен («Лос-Анджелес»), Энтони Столарз («Анахайм»).



Защитники: Адам Кленденинг («Кливленд», АХЛ), Зак Джонс («Нью-Йорк Рейнджерс»), Мэтт Рой («Лос-Анджелес)», Мэтт Теннисон («Нью-Джерси»), Мэтт Хелликсон («Бингэмптон», АХЛ), Коннор Мэки («Калгари»), Райан Ши («Техас», АХЛ), Крис Уайдман («Торпедо»), Кристиан Воланин («Лос-Анджелес»).



Нападающие: Джастин Абделькадер («Цуг», NLA), Брайан Бойл (без клуба), Джек Друри («Векшё», SHL), Тревор Мур («Лос-Анджелес»), Кевин Руни («Нью-Йорк Рейнджерс»), Мэтти Бенирс (университет Мичигана, NCAA), Саша Хмелевски («Сан-Хосе Шаркс»), Коннор Гарланд («Аризона»), Джейсон Робинсон («Даллас»), Тэйдж Томпсон («Баффало»), Колин Блэквелл («Нью-Йорк Рейнджерс»), Райан Донато («Сан-Хосе Шаркс»), Кевин Лабанк («Сан-Хосе Шаркс»), Эрик Робинсон («Коламбус»).

Напомним, на чемпионате мира сборная США сыграет в одной группе с командами Финляндии, Канады, Казахстана, Латвии, Норвегии, Германии и Италии.