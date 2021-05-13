Плющев раскритиковал игру защитников сборной России после поражения от Финляндии

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением об игре защитников сборной России в матче с Финляндией.

«В первую очередь тренерскому штабу надо определиться с составом. Сейчас есть исполнители, но, только когда будет чётко понятен состав, можно будет ставить конкретные вопросы перед каждым игроком и непосредственно перед звеньями. Пока складывается ощущение, что тренеры ищут лучшие сочетания и ждут игроков из НХЛ. Они ещё не приехали и не вписались в игру, поэтому это вносит определённую нервозность среди ребят: каждый понимает, что от кого-то могут отказаться в пользу игроков НХЛ, кто-то может не пройти в состав и уехать. Это действительно сложно для хоккеистов, которые хотели бы проявить себя в сборной.



Всё зависит от того, насколько грамотно тренерский штаб сформирует команду, насколько правильно расставят сочетания. Это вам не просто так подобрать одного игрока и поставить по фамилиям Петров — Уткин. Или кто там у нас? Петров — Боширов (смеётся). Выбор состава — это сложная работа: подогнать игроков под стиль команды, под игровую технику и под то, кто и как себя чувствует. У нас есть исполнители и мастеровитые ребята. Теперь важно правильно поставить акценты в каждом из звеньев и решать свои задачи.



Меня больше настораживает линия обороны, а не игра наших вратарей. В тех шайбах, которые были пропущены сегодня, три из четырёх — это ошибки защитников. Да, вратари должны выручать, но в тех ситуациях, когда что-то зависит от них. Сложно творить фокусы, когда ситуация зависит от других людей. Хотелось бы видеть вратарскую линию и линию обороны более убедительными, но пока ещё есть время разобраться, кто будет первым номером, кто вторым», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.