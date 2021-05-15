Расписание первого игрового дня плей-офф НХЛ – 2021

Розыгрыш Кубка Стэнли 2021 года стартует матчем между «Вашингтон Кэпиталз» и «Бостон Брюинз». Первая игра состоится в ночь с 15 на 16 мая мск. Начало встречи, которая пройдёт на стадионе «Кэпитал Уан-Арена», запланировано на 02:15 по московскому времени.
По итогам регулярного чемпионата «Вашингтон» набрал 77 очков в 56 матчах и занял второе место в таблице Восточного дивизиона. «Бостон» с 73 очками в 56 играх закончил регулярный турнир на третьем месте.
«Вашингтон Кэпиталз» и «Бостон Брюинз» сыграют также 17, 19 и 21 мая, если потребуется, команды встретятся 23, 25 и 27 мая.
Ранее стало известно, что капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сможет принять участие в ближайшем матче команды с «Бостоном». Форвард пропустил семь предыдущих матчей из восьми, причём в игре, в которой Овечкин принял участие, он провёл на льду только одну смену.
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