Расписание первого игрового дня плей-офф НХЛ – 2021

Розыгрыш Кубка Стэнли 2021 года стартует матчем между «Вашингтон Кэпиталз» и «Бостон Брюинз». Первая игра состоится в ночь с 15 на 16 мая мск. Начало встречи, которая пройдёт на стадионе «Кэпитал Уан-Арена», запланировано на 02:15 по московскому времени.



По итогам регулярного чемпионата «Вашингтон» набрал 77 очков в 56 матчах и занял второе место в таблице Восточного дивизиона. «Бостон» с 73 очками в 56 играх закончил регулярный турнир на третьем месте.



«Вашингтон Кэпиталз» и «Бостон Брюинз» сыграют также 17, 19 и 21 мая, если потребуется, команды встретятся 23, 25 и 27 мая.



Ранее стало известно, что капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сможет принять участие в ближайшем матче команды с «Бостоном». Форвард пропустил семь предыдущих матчей из восьми, причём в игре, в которой Овечкин принял участие, он провёл на льду только одну смену.