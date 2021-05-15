Нападающий сборной Казахстана Акользин оценил шансы национальной команды на ЧМ-2021

Нападающий сборной Казахстана и магнитогорского «Металлурга» Павел Акользин поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира, а также выразил уверенность, что команда будет стремиться побеждать в каждом матче.



«Очень хочется сыграть, желание огромное, эмоций очень много. Жду не дождусь первой игры. Это будет огромнейшим опытом для меня и для ребят, которые собраны в сборной, не считая, конечно, Рому Старченко и ещё нескольких игроков. Для меня это первый такой опыт. Мне очень интересно поиграть с ребятами из НХЛ.



Тот факт, что никто не вылетает из элиты, это плюс. Но всё равно надо выходить, играть, бороться за каждую победу, не отбывать номер. „Если не вылетаем, то можно и не играть“ — такого не должно быть. Можно будет побороться за очки с канадцами? А почему нет? Даже если вспомнить чемпионат мира в Венгрии в 2018 году, когда Великобритания выиграла турнир. Это тоже было для многих неожиданностью, когда британцы, выйдя в высший дивизион, сразу стали чемпионами. Почему мы не можем тех же канадцев или американцев обыграть? Всё возможно. Поэтому будем играть, биться только за победу.



Казахстанским болельщикам накануне турнира в Риге хочу сказать, чтобы они смотрели наши игры. Думаю, весь турнир будет интересным для любителей хоккея. Наша команда будет чувствовать поддержку, которая идёт от страны. Постараемся сделать всё, чтобы порадовать болельщиков победами на турнире», — приводит слова Акользина Sports.kz.



Напомним, что чемпионат мира – 2021 пройдёт в Латвии, в Риге, с 21 мая по 6 июня. Сборная Казахстана сыграет в группе B.

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