Спонсор ЧМ-2021 убрал герб с формы сборной России на рекламном постере к турниру

Спонсор международной федерации хоккея и ЧМ-2021, автомобильный концерн «Шкода», убрал российский герб с формы нападающего сборной России Александра Овечкина в рекламном постере предстоящего чемпионата мира по хоккею, сообщил в своём «телеграм-канале» журналист Василий Конов. Кроме того, Конов отметил, что на трибунах присутствуют флаги многих стран, за исключением российского.

Чемпионат мира пройдёт в столице Латвии, Риге, с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании. В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства до декабря 2022 года российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх.