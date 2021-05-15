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Спонсор ЧМ-2021 убрал герб с формы сборной России на рекламном постере к турниру

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Спонсор ЧМ-2021 убрал герб с формы сборной России на рекламном постере к турниру
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

Спонсор международной федерации хоккея и ЧМ-2021, автомобильный концерн «Шкода», убрал российский герб с формы нападающего сборной России Александра Овечкина в рекламном постере предстоящего чемпионата мира по хоккею, сообщил в своём «телеграм-канале» журналист Василий Конов. Кроме того, Конов отметил, что на трибунах присутствуют флаги многих стран, за исключением российского.

Чемпионат мира пройдёт в столице Латвии, Риге, с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании. В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства до декабря 2022 года российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

Стал известен полный список игроков из НХЛ, которые сыграют за Россию на ЧМ-2021
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