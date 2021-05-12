Стал известен полный список игроков из НХЛ, которые сыграют за Россию на ЧМ-2021

Стал известен полный список игроков из НХЛ, которые сыграют за Россию на ЧМ-2021, сообщает пресс-служба ФХР.



На чемпионате мира в Латвии сыграют:



Защитники: Артём Зуб, Иван Проворов, Никита Задоров, Владислав Гавриков, Никита Нестеров.



Нападающие: Михаил Григоренко, Александр Барабанов.



Защитник «Калгари» Никита Нестеров присоединится к национальной команде в Риге после окончания регулярного чемпионата НХЛ (последний матч — 19 мая). Штаб сборной ждёт информацию о состоянии здоровья защитника Никиты Зайцева от генерального менеджера «Оттавы» Пьера Дориона.



Чемпионат мира пройдёт в столице Латвии, Риге, с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании. В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства до декабря 2022 года российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх.