Самонов заменил Федотова в воротах сборной России при счёте 0:3 в матче с Чехией

Сегодня, 15 мая, сборная России играет третий матч на четвёртом этапе Евротура — Чешских играх. В заключительном матче турнира сборная России встречается с национальной командой Чехии. На 31-й минуте голкипер Александр Самонов сменил Ивана Федотова после третьей пропущенной шайбы.



На 11-й минуте Филип Задина открыл счёт в матче, на 21-й Иржи Секач реализовал буллит и увеличил преимущество чехов, а на 31-й Якуб Флек сделал счёт крупным. Сразу после третьей пропущенной шайбы тренерский штаб сборной России заменил голкипера Федотова. Место в воротах занял Александр Самонов.



Чешские игры стартовали 12 мая и продлятся до 15 мая. Они рассматриваются как заключительный этап подготовки к чемпионату мира по хоккею, который начнётся в Латвии 21 мая.



Сборная России выиграла все три предшествующих этапа Евротура сезона-2020/2021. В первом матче турнира сборная России оказалась сильнее команды Швеции — 6:4. Во втором матче турнира сборная России уступила национальной команде Финляндии со счётом 1:4. Напомним, из-за поражения от Финляндии россияне прервали рекордную победную серию из 10 матчей. Ранее подопечные Валерия Брагина не потерпели ни одного поражения на турнире.