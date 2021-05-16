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Варламов не сыграет в первом матче «Айлендерс» в плей-офф НХЛ, его заменит Сорокин

Варламов не сыграет в первом матче «Айлендерс» в плей-офф НХЛ, его заменит Сорокин
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов пропустит первый матч первого раунда плей-офф Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз».

Место в воротах занял Илья Сорокин. Варламов готовился принять участие в матче, однако травма нижней части тела позволила российскому голкиперу провести лишь одну тренировку на этой неделе. Сорокину предстоит принять участие в первой игре в плей-офф Национальной хоккейной лиги в карьере.

Напомним, в первом матче стартового раунда Кубка Стэнли-2021 «Айлендерс» встретятся с «Питтсбургом» 16 мая в 19:00 мск.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Семён Варламов провёл 36 матчей, в семи из которых оформил шат-ауты.

Сорокин в нынешнем сезоне сыграл в 22 встречах, одержав 13 побед.

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