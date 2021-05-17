«Бостон» расторгнет контракт с Павлом Шэном

«Бостон Брюинз» расторгнет контракт с российским нападающим Павлом Шэном, сообщает Pro hockey rumors.

Последние два сезона форвард провёл в Американской хоккейной лиге за «Провиденс Брюинз» после подписания контракта начального уровня в 2019 году. У Шена оставался ещё год по контракту, но он станет неограниченно свободным агентом после расторжения контракта, которое состоится завтра.

В текущем сезоне АХЛ Шен провёл 16 матчей и набрал в них четыре очка: забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи.

Помимо АХЛ, в начале сезона-2020/2021 Шен играл в Континентальной хоккейной лиге за «Сочи» – провёл семь матчей, но голевыми действиями не отметился.

Ранее Шен играл за «Югру», «Салават Юлаев», «Толпар» и «Торос».