«Бостон» расторгнет контракт с Павлом Шэном
«Бостон Брюинз» расторгнет контракт с российским нападающим Павлом Шэном, сообщает Pro hockey rumors.
Последние два сезона форвард провёл в Американской хоккейной лиге за «Провиденс Брюинз» после подписания контракта начального уровня в 2019 году. У Шена оставался ещё год по контракту, но он станет неограниченно свободным агентом после расторжения контракта, которое состоится завтра.
В текущем сезоне АХЛ Шен провёл 16 матчей и набрал в них четыре очка: забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи.
Помимо АХЛ, в начале сезона-2020/2021 Шен играл в Континентальной хоккейной лиге за «Сочи» – провёл семь матчей, но голевыми действиями не отметился.
Ранее Шен играл за «Югру», «Салават Юлаев», «Толпар» и «Торос».
Рекомендуем вам
- 17 мая 2021
-
21:15
-
20:47
-
20:15
-
19:40
-
19:34
-
19:23
-
19:01
-
18:45
-
18:32
-
18:21
-
18:00
-
17:34
-
17:00
-
16:51
-
16:33
-
16:24
-
16:10
-
15:55
-
15:42
-
15:27
-
15:21
-
15:16
-
14:50
-
14:35
-
14:16
-
14:00
-
13:51
-
13:36
-
13:24
-
13:19
-
12:16
-
11:56
-
11:38
-
11:27
-
11:15
Партнерский контент
Рекомендуем вам