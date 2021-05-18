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«Каролина» победила «Нэшвилл» в первом матче плей-офф, шайба на счету Свечникова

«Каролина» победила «Нэшвилл» в первом матче плей-офф, шайба на счету Свечникова
Хоккей / НХЛ 0

В первом матче плей-офф Кубка Стэнли «Каролина Харрикейнз» дома обыграла «Нэшвилл Предаторз» со счётом 5:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Теуво Терявяйнен, Джордан Стаал (2), Нино Нидеррайтер и Андрей Свечников. Свечников за 14.54 на площадке сделал восемь бросков по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».

За «Нэшвилл» голы забили Филип Форсберг и Эрик Хаула. Нападающий Яков Тренин за 12.59 на льду результативных действий не совершил.

Напомним, по итогам регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Каролина» заняла первое место в Центральном дивизионе, «Нэшвилл» — четвёртое. Следующий матч с участием этих команд также пройдёт на стадионе «Харрикейнз» 20 мая.

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 1-й матч
18 мая 2021, вторник. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Форсберг (Джохансен, Эллис) – 12:14' (5x5)   1:1 Терявяйнен (Песке, Лоренц) – 13:41' (5x5)   2:1 Стаал (Песке) – 24:19' (4x4)   2:2 Хаула (Дюшейн, Каррье) – 28:41' (5x5)   3:2 Нидеррайтер (Нечас, Трочек) – 42:26' (5x5)   4:2 Стаал – 48:00' (5x5)   5:2 Свечников – 58:13' (en)

Ранее в рамках игрового дня «Бостон Брюинз» на выезде в овертайме обыграл «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 4:3 и сравнялся в серии – 1-1.

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