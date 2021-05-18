«Каролина» победила «Нэшвилл» в первом матче плей-офф, шайба на счету Свечникова

В первом матче плей-офф Кубка Стэнли «Каролина Харрикейнз» дома обыграла «Нэшвилл Предаторз» со счётом 5:2.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Теуво Терявяйнен, Джордан Стаал (2), Нино Нидеррайтер и Андрей Свечников. Свечников за 14.54 на площадке сделал восемь бросков по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».
За «Нэшвилл» голы забили Филип Форсберг и Эрик Хаула. Нападающий Яков Тренин за 12.59 на льду результативных действий не совершил.
Напомним, по итогам регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Каролина» заняла первое место в Центральном дивизионе, «Нэшвилл» — четвёртое. Следующий матч с участием этих команд также пройдёт на стадионе «Харрикейнз» 20 мая.
Ранее в рамках игрового дня «Бостон Брюинз» на выезде в овертайме обыграл «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 4:3 и сравнялся в серии – 1-1.
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