Центрфорвард «Вашингтона» Ларс Эллер досрочно закончил матч с «Бостоном» из-за травмы

Во втором матче плей-офф Кубка Стэнли «Бостон Брюинз» на выезде в овертайме обыграл «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 4:3, счёт в серии сравнялся – 1-1.

Форвард «Вашингтона» Ларс Эллер не появлялся на льду после второго периода матча. 32-летний датчанин получил травму нижней части тела и досрочно закончил встречу. Датский центрфорвард успел провести на льду 9 минут и 38 секунд, за которые отметился одной результативной передачей.

В нынешнем сезоне Эллер провёл 44 матча в регулярном сезоне НХЛ, в которых набрал 23 (8+15) очка. Напомним, что в двух матчах серии с «Бостоном» столичные также обходились без российского центрфорварда Евгения Кузнецова, который долгое время пребывал в списке коронавируса.