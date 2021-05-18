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Кэссиди: ребята понимали важность этого матча с «Вашингтоном»

Кэссиди: ребята понимали важность этого матча с «Вашингтоном»
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди прокомментировал победу своих подопечных во втором матче плей-офф Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз».

«Ребята понимали важность этой игры. Мы должны были прибавить. Конечно, было важно добыть победу, но для нас самих не менее важным было показать хоккей другого качества. Сегодня мы были сильнее и извлекли из этого пользу», — приводит слова Брюса Кэссиди официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Во втором матче плей-офф Кубка Стэнли «Бостон Брюинз» на выезде в овертайме обыграл «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 4:3 и сравнялся в серии – 1-1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джейк Дебраск, Патрис Бержерон, Тейлор Холл и Брэд Маршан.

За «Кэпиталз» голы забили Ти Джей Оши и Гарнет Хэтэуэй (2). Российский форвард Александр Овечкин за 17.07 на площадке записал на свой счёт результативную передачу, четыре раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «-2». Защитник Дмитрий Орлов за 23.36 на льду отдал две голевые передачи, дважды бросил по воротам и заработал показатель полезности «0».

«Бостон» выключил Овечкина. Он получил «-2» и беспомощно наблюдал за развязкой в овертайме
Во втором матче серии россияне из «Вашингтона» преуспели в подыгрыше, но этого не хватило «столичным» для победы.
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