Бывший игрок «Далласа», «Каролины» и «Флориды» Йокинен завершил профессиональную карьеру

Финский хоккеист Юсси Йокинен принял решение завершить карьеру. Его последним клубом стал «Кярпят» (Финляндия).
«Самая большая причина заключается в том, что я больше не могу играть на том уровне, на котором играл большую часть своей карьеры. Я больше не могу помогать команде так, как хочу, поэтому чувствую, что сейчас самое время завершить карьеру. Для меня было большой честью осуществлять свою детскую мечту в течение двадцати лет .
«Теперь собираюсь наслаждаться летом, проводить много времени с семьёй и играть в гольф. О планах на будущее пока не задумывался», — сказал Йокинен в заявлении на официальном сайте «Кярпят».
За свою карьеру финский хоккеист выступал за многие клубы НХЛ, среди которых «Даллас Старз», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Каролина Харрикейнз», «Питтсбург Пингвинз», «Флорида Пантерз», «Эдмонтон Ойлерз», «Лос-Анджелес Кингз», «Коламбус Блю Джекетс» и «Ванкуверс Кэнакс».
38-летний Йокинен является серебряным призёром Олимпиады-2006 в Турине и бронзовым медалистом Игр в Сочи в 2014 году.
- 19 мая 2021
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