Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бывший игрок «Далласа», «Каролины» и «Флориды» Йокинен завершил профессиональную карьеру

Бывший игрок «Далласа», «Каролины» и «Флориды» Йокинен завершил профессиональную карьеру
Никита Паглазов
Комментарии

Финский хоккеист Юсси Йокинен принял решение завершить карьеру. Его последним клубом стал «Кярпят» (Финляндия).

«Самая большая причина заключается в том, что я больше не могу играть на том уровне, на котором играл большую часть своей карьеры. Я больше не могу помогать команде так, как хочу, поэтому чувствую, что сейчас самое время завершить карьеру. Для меня было большой честью осуществлять свою детскую мечту в течение двадцати лет .

«Теперь собираюсь наслаждаться летом, проводить много времени с семьёй и играть в гольф. О планах на будущее пока не задумывался», — сказал Йокинен в заявлении на официальном сайте «Кярпят».

За свою карьеру финский хоккеист выступал за многие клубы НХЛ, среди которых «Даллас Старз», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Каролина Харрикейнз», «Питтсбург Пингвинз», «Флорида Пантерз», «Эдмонтон Ойлерз», «Лос-Анджелес Кингз», «Коламбус Блю Джекетс» и «Ванкуверс Кэнакс».

38-летний Йокинен является серебряным призёром Олимпиады-2006 в Турине и бронзовым медалистом Игр в Сочи в 2014 году.

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021