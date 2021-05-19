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В «Сент-Луисе» есть положительные тесты на коронавирус. Клуб считает их ложными

В «Сент-Луисе» есть положительные тесты на коронавирус. Клуб считает их ложными
Никита Паглазов
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В «Сент-Луис Блюз» тесты обнаружили коронавирус у нескольких игроков команды, которые, по мнению руководства клуба, являются ложноположительными.

«Мы обнаружили расхождения в результатах тестирования на коронавирус, относящиеся к нескольким игрокам. Мы связывались с лигой, работаем над тем, чтобы устранить эти несоответствия с помощью дополнительного тестирования, и ожидаем получить дополнительную информацию позже, во второй половине дня.

Лига предоставит дополнительную информацию, когда будет больше информации. Главный тренер Крэйг Берюбе и наши игроки будут доступны для СМИ только после сегодняшней игры», — сообщил президент по хоккейным операциям и генеральный директор «Блюз» Дуг Армстронг.

Напомним, 20 мая в 5:30 мск должен состояться второй матч первого раунда плей-офф Кубка Стэнли между «Колорадо» и «Сент-Луисом».

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