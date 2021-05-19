Генменеджер «Ак Барса» прокомментировал переход Линдхольма в казанский клуб

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов прокомментировал переход шведского нападающего Пера Линдхольма в казанский клуб.



«Линдхольм — качественный нападающий, довольно разноплановый хоккеист, который умеет играть и в центре, и на фланге. Это опытнейший хоккеист, хорошо работающий на точке вбрасывания и на пятаке. Он три сезона провёл в Северной Америке, год назад выступал в розыгрыше Кубка Стэнли, сейчас вызван в сборную Швеции для выступления на чемпионате мира. Мы уверены, что Пер усилит «Ак Барс», и рады его приходу в нашу команду», — приводит слова Якубова официальный сайт казанцев.



Контракт между Линдхольмом и «Ак Барсом» подписан сроком на один год. Последним клубом хоккеиста был шведский «Шеллефтео».

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