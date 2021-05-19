Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Генменеджер «Ак Барса» прокомментировал переход Линдхольма в казанский клуб

Генменеджер «Ак Барса» прокомментировал переход Линдхольма в казанский клуб
Никита Паглазов
Комментарии

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов прокомментировал переход шведского нападающего Пера Линдхольма в казанский клуб.

«Линдхольм — качественный нападающий, довольно разноплановый хоккеист, который умеет играть и в центре, и на фланге. Это опытнейший хоккеист, хорошо работающий на точке вбрасывания и на пятаке. Он три сезона провёл в Северной Америке, год назад выступал в розыгрыше Кубка Стэнли, сейчас вызван в сборную Швеции для выступления на чемпионате мира. Мы уверены, что Пер усилит «Ак Барс», и рады его приходу в нашу команду», — приводит слова Якубова официальный сайт казанцев.

Контракт между Линдхольмом и «Ак Барсом» подписан сроком на один год. Последним клубом хоккеиста был шведский «Шеллефтео».

Новость по теме
Шведский нападающий Линдхольм перешёл в «Ак Барс»
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021