Шведский нападающий Линдхольм перешёл в «Ак Барс»

Шведский нападающий Пер Линдхольм стал игроком «Ак Барса».



Как сообщает официальный сайт казанского клуба, контракт с форвардом рассчитан на один сезон.

Прошлый сезон нападающий начал в НХЛ, отыграв одну встречу за «Бостон Брюинз». После этого вернулся в Швецию и провёл 33 матча за «Шеллефтео АИК», набрав 15 (5+10) очков.



Всего в НХЛ отыграл 106 матчей и набрал 19 (4+15) очков при показателе полезности «+11». В Шведской хоккейной лиге провёл 277 игр и оформил в них 156 очков (70+86).



Первым профессиональным клубом Линдхольма стал «Шеллефтео АИК», в составе которого он дебютировал в чемпионате Швеции в 2009 году. В 2010-2012 годах выступал на правах аренды за «Сундсвалль». Затем провёл по одному сезону в клубах «Питео» и «Карлскруна», после чего вернулся в «Шеллефтео».



В 2018 году заключил контракт с клубом НХЛ «Торонто Мейпл Лифс», а в конце сезона перешёл в «Виннипег Джетс». В 2019 году подписал двухлетний контракт с «Бостон Брюинз». В феврале 2021 года вернулся в «Шеллефтео».



В составе сборной Швеции он принимал участие в Олимпийских играх-2018 и вошёл в заявку на ЧМ-2021.

Новость по теме Кирилл Адамчук вернулся в «Ак Барс»