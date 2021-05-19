Диц: цель Казахстана — победа на ЧМ. В коротком формате турнира может случиться что угодно

Защитник сборной Казахстана Даррен Диц рассказал о подготовке команды к чемпионату мира в Латвии, а также сообщил о своей мечте.
«Мы не едем на турнир с мыслью, что это круто — занять шестое, второе или четвёртое место. Наша цель — выиграть турнир, и в коротком формате может случиться что угодно. С каждой игрой мы станем приближаться к нашей главной цели — победе. Мы будем удовлетворены только победой. Это будет интересный турнир и возможность для всех проявить себя.
Повторюсь, это чемпионат мира, здесь все команды сильные. Мы готовимся к каждой игре одинаково. Если покажем свою лучшую игру, то можем победить любого соперника. Если же мы проиграли, но остались довольны своей игрой, то с этим можно жить.
Главная цель со сборной Казахстана? Я хочу поучаствовать в Олимпиаде», — сказал Диц в интервью на YouTube-канале Sagitov on air.
Первый матч на турнире сборная Казахстана проведёт 22 мая с хозяевами турнира — командой Латвии. Начало встречи — в 20:15 мск.
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