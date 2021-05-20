Галимов: тренировки онлайн — не самая обычная ситуация, но все ребята подстроились

Форвард сборной России Эмиль Галимов поделился мнением о подготовке команды к чемпионату мира, который стартует в Риге (Латвия).

«Время на карантине прошло нормально, у нас были тренировки по зуму. Чувствуем себя отлично. Тренировки онлайн — не самая обычная ситуация, но все ребята подстроились. Нам написали, во сколько мы должны быть готовыми зайти в зум, подготовить инвентарь. Спортивные роллы, мячи, резинки — всё это у нас было в номерах. Опыт необычный, но прикольный.

После карантина мы успели дважды потренироваться. Поработали над тактикой, над большинством. В целом у нас всё в спокойном режиме, готовимся к играм. Что касается льда, то мы катались на двух аренах, лёд везде разный. Сегодня добирались до ледового дворца на автобусе, уже полностью в форме. Немного неудобно, но ничего страшного. Сразу вспоминаешь детство — так часто бывало, когда играл в Ярославле, ездили на Суздалку. Даже когда уже был игроком команды мастеров, доводилось так ездить на тренировочную арену, когда на главной были концерты», — цитирует Галимова пресс-служба Федерации хоккея России.

Первый матч на чемпионате мира сборная России проведёт 21 мая в 16:15 мск с командой Чехии.

Напомним, сборная России сыграет в одной группе с командами Чехии, Великобритании, Словакии, Дании, Швейцарии, Швеции и Беларуси.