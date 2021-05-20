Задоров: когда уже стало понятно, что «Чикаго» мимо плей-офф, начали планировать поездку

Защитник «Чикаго Блэкхоукс» и сборной России Никита Задоров рассказал о решении приехать на чемпионат мира в составе сборной России.

Когда получил приглашение в сборную? Мы разговаривали за месяц до конца регулярного чемпионата на тему того, что если в плей-офф не попаду, то поеду в сборную. Когда уже стало понятно, что «Чикаго» мимо плей-офф, начали планировать поездку.



Микротравмы всегда есть. Но, думаю, у тех ребят, кто отказался, посерьёзнее повреждения. У кого-то контракта нет, кого-то клуб не отпустил. Я тоже понимаю генерального менеджера, который не хочет рисковать игроком. У меня, тьфу-тьфу-тьфу, всё хорошо, здоров как конь.

Контракт? Ну, контракта нет. Застрахуют. Это риск? Я могу идти по улице, упасть, умереть. Ха-ха. На самом деле если всё правильно юридически сделать, то всё будет нормально.



Говорят, чемпионат мира будет худшим? Мы в любом случае будем выходить и биться за страну. Конечно, хотелось бы видеть болельщиков на трибунах, но сейчас такая ситуация в мире. Мы в ней заложники и ничего не можем сделать. В конце концов в итоге медаль, золото или серебро, всё равно останется медалью. Она никуда не денется и будет с тобой до конца жизни.



Многие говорят о сильной защите? Думаю, люди тоже чуть-чуть сгущают краски. У нас много мастеровитых нападающих, и проблем не будет. Вратари к чемпионату мира подтянутся, и всё будет хорошо. Мы в них уверены, молодые и хорошие ребята. Команда у нас неплохо скомплектована. Главное — выходить играть с сердцем», – цитирует Задорова Sport24.