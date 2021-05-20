ЦСКА объявил об уходе Юханссона

Пресс-служба ЦСКА сообщила об уходе из команды голкипера Ларса Юханссона. У шведского хоккеиста истёк контракт с клубом.
«Благодарим Ларса за годы, проведённые в клубе, за вклад в успехи команды и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении ЦСКА в «Инстаграме».
Ранее президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал, что клуб решил не предлагать голкиперу новый контракт. Функционер объяснил решение «определёнными сложностями медицинского характера».
Победителем сезона-2020/2021 стал омский «Авангард». По итогам регулярки омичи заняли второе место в таблице Восточной конференции, а в финальной серии Кубка Гагарина обыграли московский ЦСКА в шести матчах. Решающую шайбу забросил форвард Сергей Толчинский.
Юханссон выступал за ЦСКА с 2017 года.
- 20 мая 2021
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