ЦСКА объявил об уходе Юханссона

Пресс-служба ЦСКА сообщила об уходе из команды голкипера Ларса Юханссона. У шведского хоккеиста истёк контракт с клубом.

«Благодарим Ларса за годы, проведённые в клубе, за вклад в успехи команды и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении ЦСКА в «Инстаграме».

Ранее президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал, что клуб решил не предлагать голкиперу новый контракт. Функционер объяснил решение «определёнными сложностями медицинского характера».

Победителем сезона-2020/2021 стал омский «Авангард». По итогам регулярки омичи заняли второе место в таблице Восточной конференции, а в финальной серии Кубка Гагарина обыграли московский ЦСКА в шести матчах. Решающую шайбу забросил форвард Сергей Толчинский.

Юханссон выступал за ЦСКА с 2017 года.