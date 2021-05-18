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Президент ЦСКА объяснил решение отказаться от услуг основного голкипера Ларса Юханссона

Президент ЦСКА объяснил решение отказаться от услуг основного голкипера Ларса Юханссона
Хоккей / КХЛ 0

Президент ЦСКА Игорь Есмантович объяснил, почему клуб принял решение отказаться от услуг голкипера Ларса Юханссона.

«У Юханссона закончился контракт, и, в связи с определёнными сложностями медицинского характера, мы вместе с медицинским штабом приняли решение контракт ему не предлагать. Мы сделали выбор в пользу российских вратарей. Посмотрите, что у нас сейчас происходит на международной арене», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, победителем сезона-2020/2021 стал омский «Авангард». По итогам регулярки омичи заняли второе место в таблице Восточной конференции, а в финальной серии Кубка Гагарина обыграли московский ЦСКА в шести матчах. Решающую шайбу забросил форвард Сергей Толчинский.

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