Президент ЦСКА объяснил решение отказаться от услуг основного голкипера Ларса Юханссона
Президент ЦСКА Игорь Есмантович объяснил, почему клуб принял решение отказаться от услуг голкипера Ларса Юханссона.
«У Юханссона закончился контракт, и, в связи с определёнными сложностями медицинского характера, мы вместе с медицинским штабом приняли решение контракт ему не предлагать. Мы сделали выбор в пользу российских вратарей. Посмотрите, что у нас сейчас происходит на международной арене», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, победителем сезона-2020/2021 стал омский «Авангард». По итогам регулярки омичи заняли второе место в таблице Восточной конференции, а в финальной серии Кубка Гагарина обыграли московский ЦСКА в шести матчах. Решающую шайбу забросил форвард Сергей Толчинский.
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