Шарангович: день паузы пойдёт на пользу. Выйдем играть сразу с первого периода

Нападающий сборной Беларуси Егор Шарангович подвёл итоги встречи команды со Словакией на чемпионате мира по хоккею в Латвии (2:5).



«Много удалений было. Просто не были готовы к сопернику. Они начали играть в активный хоккей, создавать моменты уже в начале матча. 5 на 5 мы играли нормально, у нас были моменты, забей – игра сложилась бы по-другому. Но нам удалось забить только в конце 3 периода.



Мой гол? В ИИХФ чуть другие правила, игрокам нельзя заезжать в зону вратаря, а у нашего игрока (Андрея Белевича – прим. «Чемпионата») был один конек в зоне.



Словесная перепалка после не заброшенного буллита? Был не доволен, что не смог забить буллит, повелся на провокации словаков. Хотел бы извиниться за этот момент перед словацкой скамейкой. Неудобно чувствую себя за этот момент.



День паузы пойдёт на пользу. Будет время на устранение недоработок, выйдем готовыми и начнем играть сразу с первого периода», — приводит слова Шаранговича корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.



Напомним, следующий матч на чемпионате мира-2021 сборная Беларуси проведёт 23 мая против сборной Швеции. Начало встречи — в 16:15 мск.

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