Сможет ли «Вашингтон» переломить ход серии с «Бостоном» и выйти в следующий раунд?

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся четвёртый матч первого раунда серии плей-офф НХЛ между «Бостон Брюинз» и «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась уверенной победой «мишек» со счётом 4:1, благодаря которой они повели в серии — 3-1.

Теперь «Вашингтон» находится в одном поражении от вылета из плей-офф НХЛ.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Сможет ли «Вашингтон» переломить ход серии с «Бостоном» и выйти в следующий раунд?»

Пройти опрос можно на Quiz.

Отметим, что предыдущие 12 встреч команд в плей-офф завершались с преимуществом в одну шайбу, что являлось самой продолжительной подобной серией игр в истории Национальной хоккейной лиги.

В составе «Бостона» отличились Брэд Маршан, Давид Пастрняк, Чарли Койл и Мэтт Грызлик. Автором единственной заброшенной шайбы «Вашингтона» стал Александр Овечкин, броском из своего «офиса» реализовавший численное преимущество гостей.