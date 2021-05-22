Овечкин вставал, а его снова нагло били в спину. «Вашингтон» на грани провала в плей-офф

Прерванный рекорд НХЛ

Прошедшей ночью «Вашингтон» провёл абсолютно худший матч в этом розыгрыше Кубка Стэнли. Столичная команда третий раз кряду проиграла «Бостону» (1:4, 1-3), однако именно сегодня поражение «Кэпиталз» выглядело наиболее безапелляционным образом. В четвёртый матч противостояния соперники входили с необычным рекордом в истории НХЛ. Предыдущие 12 встреч команд в плей-офф завершались с преимуществом в одну шайбу, что являлось самой продолжительной подобной серией игр в истории НХЛ.

В нынешнем плей-офф три матча подряд завершились овертаймом, в прошлом сезоне «Вашингтон» с минимальным преимуществом обыграл «Бостон» (2:1) на стадии группового раунда плей-офф, а в 2012 году соперники провели семь матчей в серии, исход которых также решала всего одна шайба. В последний раз одна из команд добивалась большего преимущества в матче в плей-офф в шестой игре серии 1998 года, когда «мишки» разгромили столичных (4:0). И вот сегодня «Бостон» снова победил «Вашингтон» с преимуществом в три шайбы.

Овечкин обновил ряд личных достижений, но «Вашингтону» этого мало

Автором единственной шайбы «Кэпиталз» в этом матче стал капитан команды Александр Овечкин. 35-летний форвард в очередной раз переписал ряд личных статистических достижений. Для российского нападающего заброшенная шайба стала 71-й за карьеру в плей-офф НХЛ. Он вышел на единоличное 16-е место в истории лиги по этому показателю, обойдя Стива Айзермана. При этом россиянин провёл на 56 матчей меньше канадца (140 против 196).

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Набранное очко стало для россиянина 135-м за карьеру в плей-офф НХЛ. Он вышел на чистое 39-е место в истории лиги по этому показателю, превзойдя результат Брэндана Шэнахана и Ги Лефлёра, в активе которых по 134 очка. Также Александр вышел на чистое второе место по очкам среди левых форвардов за карьеру в плей-офф НХЛ, опередив всё того же Шэнахана. В этой номинации рекордсменом лиги является Брайан Пропп, на счету которого 148 баллов.

Превзойти достижение Проппа уже в нынешнем плей-офф Овечкину будет невероятно трудно. После сегодняшнего поражения столичные потеряли право на ошибку, оказавшись в положении, в котором необходимо кровь из носу выигрывать три матча кряду. Однако на данный момент эта затея выглядит абсолютно утопичной. В последних матчах Александр является чуть ли не единственным светлым пятном в своей команде.

Партнёры не тащат, вратари не выручают

В серии с «Бостоном» лучший российский снайпер в истории НХЛ является лучшим бомбардиром столичных – на счету Овечкина 4 (2+2) очка в четырёх матчах. Но где же подмога от партнёров? Второе место в списке бомбардиров клуба делят форвард четвёртого звена Гарнет Хэтэуэй и нападающий Ти Джей Оши (оба набрали по три очка). Дальше никого.

Атакующий защитник Джон Карлсон за всю серию отметился двумя передачами, шведский центрфорвард Никлас Бекстрём и вовсе сегодня набрал своё первое очко в противостоянии. Про какую-либо помощь со стороны Евгения Кузнецова говорить не приходится уже давно – складывается полное ощущение, что воспитанник челябинского хоккея проводит свои последние матчи в столице США.

Победа в первом матче серии стала пирровой для столичных. В начале встречи травму получил основной голкипер Витек Ванечек, на замену которому вышел 39-летний Крэйг Андерсон. Усилий американского вратаря хватило на победу на старте серии, но во втором матче он уже не справился с атаками «Бостона». Начиная с третьей встречи, место в воротах «Вашингтона» занял вырвавшийся из ковид-протокола Илья Самсонов, но и он, мягко говоря, не выглядит оплотом надёжности. Возможно, именно его результативная ошибка во втором овертайме прошлого матча и окажется в итоге приговором для капиталистов.

Овечкин мощно хитует – ему жёстко отвечают

Зачастую на первый план в плей-офф выходит силовая составляющая. Кто кого перебьёт и заставит играть с чувством страха перед угрозой попасть под жёсткий хит. В этом плане капитан столичной команды никогда не был игроком из робкого десятка. Вот и в серии с «Бостоном» Овечкин является лидером в своей команде по числу силовых приёмов – в четвёртом матче Александр выполнил шесть хитов. Вот только «мишек» это никоим образом не смущает – на протяжение всей серии они спокойно отвечают российскому форварду на его агрессивную манеру игры.

В одном из моментов сегодняшнего матча капитан столичных получил шайбу и приготовился нанести бросок, однако в него сзади нагло в спину врезался нападающий «мишек» Давид Пастрняк. Овечкин приподнялся, пытаясь сохранить шайбу, но в этот момент получил второй удар за несколько секунд: на этот раз его снёс Брэд Маршан, ответивший Овечкину за силовой приём на себе. «Просто хорошая игра в обороне. Определённо чувствую себя хорошо», — после матча заявил довольный собой Пастрняк.

Видео ударов в спину Овечкина можно посмотреть здесь.

Да, игроки «Бостона» получают травмы (Жереми Лозон и Кеван Миллер) и выбывают из состава, но глубина состава «мишек» позволяет тренерскому штабу Брюса Кэссиди давать добро своей команде на ведение ответной силовой игры. В результате «Вашингтону» никак не удаётся найти противоядие против лидеров «Бостона», которые решают исходы матчей в этой серии. К тому же столичную команду продолжают подводить собственные ошибки.

«Нам нужно хотеть победить»

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт после поражения в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ сетовал на проблемы своей команды с дисциплиной – три из четырёх шайб «Брюинз» забросили при игре в большинстве.

«Да, сегодня они забивали в большинстве, а мне не понравились многие наши нарушения. Да, какие-то нарушения — часть силовой игры, но в любом случае играть надо дисциплинированнее», — цитирует Лавиолетта официальный сайт НХЛ в русской версии.

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В свою очередь шведский форвард Бекстрём констатировал худшую игру «Вашингтона» в этой серии. «Нам нужно хотеть победить. Нас ждёт важнейший матч, нужно быть психологически готовыми. Мне кажется, что в трёх предыдущих играх мы выглядели значительно лучше. Так что надо подготовиться ментально и играть друг за друга», — сказал Бекстрём после матча.

Что ж, «Вашингтон» находится на грани очередного провала в плей-офф НХЛ. В кратчайшие сроки игрокам столичных стоит разобраться в происходящем на льду и в раздевалке команды. В противном случае, уже через два дня болельщики сборной России начнут задаваться традиционным вопросом для последнего десятилетия – приедет ли Овечкин в национальную команду на чемпионат мира?