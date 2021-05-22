Подписчики телеграм-канала «Чемпионата» признали Григоренко лучшим игроком матча с Чехией
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В первом матче чемпионата мира по хоккею, проходящем в Латвии, сборная России обыграла команду Чехии. Встреча проходила на стадионе «Олимпийский спортивный центр» в Риге и завершилась со счётом 4:3 (1:1, 1:1, 2:1) в пользу подопечных Валерия Брагина.
Подписчики телеграм-канала «Чемпионата» признали нападающего сборной России Михаила Григоренко лучшим игроком матча чемпионата мира — 2021 с Чехией. Он набрал 57% голосов.
Напомним, на последней минуте основного времени встречи с Чехией россияне поймали соперника на контратаке, Иван Проворов сделал длинную передачу по левому флангу, Михаил Григоренко выкатился на ворота и с кистей послал шайбу в дальнюю девятку, поставив точку в матче за 19 секунд до конца.
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