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Подписчики телеграм-канала «Чемпионата» признали Григоренко лучшим игроком матча с Чехией

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Подписчики телеграм-канала «Чемпионата» признали Григоренко лучшим игроком матча с Чехией
Владимир Лаевский
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В первом матче чемпионата мира по хоккею, проходящем в Латвии, сборная России обыграла команду Чехии. Встреча проходила на стадионе «Олимпийский спортивный центр» в Риге и завершилась со счётом 4:3 (1:1, 1:1, 2:1) в пользу подопечных Валерия Брагина.

Календарь ЧМ-2021

Подписчики телеграм-канала «Чемпионата» признали нападающего сборной России Михаила Григоренко лучшим игроком матча чемпионата мира — 2021 с Чехией. Он набрал 57% голосов.

Напомним, на последней минуте основного времени встречи с Чехией россияне поймали соперника на контратаке, Иван Проворов сделал длинную передачу по левому флангу, Михаил Григоренко выкатился на ворота и с кистей послал шайбу в дальнюю девятку, поставив точку в матче за 19 секунд до конца.

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