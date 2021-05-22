Третьяк – о победе над Великобританией: сразу дали понять, кто есть кто

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился мнением о победе сборной России над командой Великобритании на чемпионате мира.
«Всех российских болельщиков поздравляю со второй победой нашей команды! Два дня подряд мы смотрим хороший хоккей, ребята почувствовали вкус голов. Главное, в матче с британцами нужно было в первом периоде решить вопрос с преимуществом в счёте, и ребята справились. Сразу дали понять, кто есть кто. Считаю, что отличная игра была. В звеньях игроки почувствовали друг друга – это очень важно», – цитирует Третьяка Р-Спорт.
Напомним, что во втором матче на чемпионате мира – 2021 сборная России обыграла команду Великобритании со счётом 7:1. В составе россиян дубль оформил Антон Бурдасов, по шайбе забросили Михаил Григоренко, Сергей Толчинский, Павел Карнаухов, Андрей Кузьменко и Антон Слепышев.
- 22 мая 2021
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