Третьяк – о победе над Великобританией: сразу дали понять, кто есть кто

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился мнением о победе сборной России над командой Великобритании на чемпионате мира.



«Всех российских болельщиков поздравляю со второй победой нашей команды! Два дня подряд мы смотрим хороший хоккей, ребята почувствовали вкус голов. Главное, в матче с британцами нужно было в первом периоде решить вопрос с преимуществом в счёте, и ребята справились. Сразу дали понять, кто есть кто. Считаю, что отличная игра была. В звеньях игроки почувствовали друг друга – это очень важно», – цитирует Третьяка Р-Спорт.



Напомним, что во втором матче на чемпионате мира – 2021 сборная России обыграла команду Великобритании со счётом 7:1. В составе россиян дубль оформил Антон Бурдасов, по шайбе забросили Михаил Григоренко, Сергей Толчинский, Павел Карнаухов, Андрей Кузьменко и Антон Слепышев.