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Сергачёв получил травму после жёсткого силового приёма Хёрнквиста

Сергачёв получил травму после жёсткого силового приёма Хёрнквиста
Георгий Горностаев
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В Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходит четвёртый матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Флориду Пантерз». Хозяева к 59-й минуте ведут в счёте 6:2 (3:1, 2:1, 1:0). Российский защитник Михаил Сергачёв получил травму в конце третьего периода

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Ранее в этой же встрече травмировался нападающий «Тампы» Никита Кучеров. Он получил травму после того, как нападающий «Флориды» Энтони Дюклер наотмашь ударил его клюшкой по колену. Россиянин с трудом покинул площадку. Напомним, Кучеров пропустил весь регулярный сезон-2020/2021 НХЛ из-за операции, проведённой на бедре в декабре 2020 года. Он вернулся к играм плей-офф Кубка Стэнли.

После трёх матчей «Тампа-Бэй» ведёт в серии со счётом 2-1. Следующая встреча состоится 25 мая в 3:00 мск.

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