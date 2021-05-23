Эберле: Сорокин выглядит впечатляюще в первом плей-офф НХЛ

Форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Джордан Эберле поделился мнением об игре российского голкипера Ильи Сорокина.

«Он надёжно играл весь год, вместе с Варламовым они хорошо играли. Но Сорокин в своём первом плей-офф выглядит впечатляюще. Знаю, что у него был подобный опыт в России, но всё равно впечатляет, насколько он спокоен и как уверенно действует в течение всего сезона», — цитирует Эберле официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, в четвёртом матче серии с «Питтсбург Пингвинз» «Айлендерс» одержали победу со счётом 4:1, а голкипер команды из Нью-Йорка Илья Сорокин стал первой звездой по итогам матча.

После четырёх матчей счёт в серии равный — 2-2. Следующая встреча состоится 25 мая в 2:00 мск.