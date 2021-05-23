Илья Сорокин признан первой звездой матча «Айлендерс» — «Питтсбург»

Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин признан первой звездой четвертого матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Питтсбург Пингвинз». Встреча состоялась в Нью-Йорке на стадионе «Нассау Колизеум» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
В этом матче Сорокин отразил 29 бросков. Второй звездой матча стал защитник «Айлендерс» Райан Пулок, который стал автором одной заброшенной шайбы. Третья звезда – ещё один игрок хозяев Джошуа Бэйли, который также записал в свой актив одну шайбу.
Ранее в этой встрече нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин грубо нарушил правила в одном из эпизодов матча. Он ударил черенком клюшки в лицо нападающему «Островитян» Кайлу Палмьери.
После четырёх матчей счёт в серии между «Айлендерс» и «Пингвинз» ничейный — 2-2. Следующая встреча состоится 25 мая, начало — 2:00 по московскому времени.
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