«Виннипег» выиграл у «Эдмонтона» в овертайме и ведёт в серии 3:0

В третьем матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» дома в овертайме обыграл «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 5:4.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Николай Элерс (2), Мэтью Перро, Блейк Уилер и Джош Моррисси. За «Ойлерз» голы забили Леон Драйзайтль (2), Зак Кассиан и Джуджхар Хайра.

Таким образом, «Виннипег» ведёт в серии плей-офф со счётом 3:0. Следующий матч намечен на 25 мая. Соперником по четвертьфиналу победителя данного противостояния станет победитель серии «Торонто Мэйпл Лифс» – «Монреаль Канадиенс».

Ранее в рамках игрового дня «Вашингтон Кэпиталз» с Александром Овечкиным проиграл «Бостон Брюинз» со счётом 1:3 и вылетел из Кубка Стэнли. Кроме того, «Колорадо Эвеланш» на выезде победил «Сент-Луис Блюз» со счётом 5:2 и выбил «Блюз» из плей-офф.