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«Виннипег» выиграл у «Эдмонтона» в овертайме и ведёт в серии 3:0

«Виннипег» выиграл у «Эдмонтона» в овертайме и ведёт в серии 3:0
Кирилл Горбачинский
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В третьем матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» дома в овертайме обыграл «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 5:4.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Николай Элерс (2), Мэтью Перро, Блейк Уилер и Джош Моррисси. За «Ойлерз» голы забили Леон Драйзайтль (2), Зак Кассиан и Джуджхар Хайра.

Таким образом, «Виннипег» ведёт в серии плей-офф со счётом 3:0. Следующий матч намечен на 25 мая. Соперником по четвертьфиналу победителя данного противостояния станет победитель серии «Торонто Мэйпл Лифс» – «Монреаль Канадиенс».

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 3-й матч
24 мая 2021, понедельник. 02:30 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
5 : 4
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Драйзайтль (Куккук, Макдэвид) – 06:33' (5x5)   0:2 Драйзайтль (Ямамото, Макдэвид) – 09:10' (5x3)   1:2 Элерс (Дюбуа, Пионк) – 37:13' (5x4)   1:3 Кассиан (Драйзайтль, Макдэвид) – 38:17' (5x5)   1:4 Хайра – 44:43' (5x5)   2:4 Перро (Копп, Дюбуа) – 51:41' (5x4)   3:4 Уилер (Моррисси, Шайфли) – 54:28' (5x5)   4:4 Моррисси (Лаури) – 54:44' (5x5)   5:4 Элерс (Штястны) – 69:13' (5x5)

Ранее в рамках игрового дня «Вашингтон Кэпиталз» с Александром Овечкиным проиграл «Бостон Брюинз» со счётом 1:3 и вылетел из Кубка Стэнли. Кроме того, «Колорадо Эвеланш» на выезде победил «Сент-Луис Блюз» со счётом 5:2 и выбил «Блюз» из плей-офф.

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