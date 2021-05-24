Статистика первого периода матча Словакия — Россия: россияне впервые не забили за 20 минут

На чемпионате мира по хоккею в Риге (Латвия) в эти минуты проходит матч группы А. Встречаются сборные Словакии и России. После первого периода счёт в матче не открыт.

В первом периоде россияне нанесли 12 бросков в створ ворот, а словаки — 11. Команды заработали по одному удалению, набрав по две штрафные минуты. Россияне выиграли девять вбрасываний, а словаки — восемь. Отметим, что россияне впервые на чемпионате мира не смогли забросить шайбу в течение периода.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча Словакия – Россия.

Сборные России и Словакии возглавляют турнирную таблицу группы А. Обе команды набрали по шесть очков.

Россияне на групповом этапе обыграли Чехию (4:3) и Великобританию (7:1). Сборная Словакии нанесла поражения Беларуси (5:2) и Великобритании (2:1).

Помимо России и Словакии, в группе А выступают также сборные Швейцарии, Дании, Беларуси, Швеции, Чехии и Великобритании.

3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.